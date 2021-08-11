Правила регистрации и входа на официальный сайт

На официальном сайте казино, в правом верхнем углу, пользователи могут найти кнопку "Регистрация". Чтобы стать клиентом казино, необходимо начать процесс активации с помощью этой кнопки. Регистрация очень проста и проводится быстро. Вот несколько шагов, которые нужно выполнить:

Определиться со способом регистрации: можно использовать номер телефона (на который придет код для подтверждения) или войти через аккаунты в социальных сетях. Ввести работающий адрес электронной почты. Создать уникальный пароль. Повторно ввести пароль для подтверждения. Выбрать страну проживания из выпадающего списка.. Выбрать удобную валюту (доступны тенге, рубли, доллары и евро). Ознакомиться и принять правила казино. Перейти по ссылке в письме, отправленном на указанный адрес электронной почты. Пользователю будет предложено подписаться на рассылку от казино. Рекомендуется согласиться на это, чтобы быть в курсе актуальных бонусов и важных изменений в работе казино. После регистрации клиент может настроить свой личный профиль.

Важно отметить, что регистрация разрешена только для совершеннолетних пользователей и может быть выполнена только один раз. Повторная регистрация с любого устройства будет заблокирована. Указание неверной информации в личном кабинете будет выявлено во время верификации, и казино оставляет за собой право заблокировать аккаунт.

Порядок выполнения верификация аккаунта

Пин Ап требует проходить верификацию аккаунта всем недавно зарегистрировавшимся пользователям. Процедура обязательна, никакие финансовые операции в дальнейшем не будут выполнены без нее.

Пройдя верификацию, клиент получает возможность выводить свои выигрыши без задержек. Процедуру идентификации можно пройти непосредственно после регистрации. Для удобства игроков предлагается несколько способов верификации:

В личном кабинете можно отправить скан или фотографию документа, подтверждающего личность игрока. Модератор проверит предоставленные данные и сообщит о результатах проверки. Клиент казино имеет возможность подтвердить свою учетную запись на сайте Госуслуг.

В электронной финансовой системе QIWI можно выбрать статус "Профессиональный", что также является одним из способов верификации. В результате успешной верификации клиент получает преимущества, включая возможность беспрепятственного вывода выигрышей.

Способы вывода денег и баланс игроков

Пин Ап казино сотрудничает только с проверенными платежными системами, обеспечивая безопасность данных клиентов с помощью SSL-протоколов шифрования (126-бит), которые защищают от возможного хакерского взлома.

Для того чтобы начать играть на реальные деньги, первым делом необходимо пополнить депозит. Казино предлагает несколько способов пополнения:

Банковские карты MasterCard, VISA, Maestro.

Платежные системы Skrill, Neteller.

Терминалы самообслуживания.

Оплата наличными в торговых розничных сетях.

Это лишь некоторые из доступных методов пополнения баланса, но они являются наиболее распространенными. Для внесения депозита необходимо авторизироваться в онлайн-казино и перейти в раздел "Касса" в личном кабинете.

Затем выбрать желаемую платежную систему, указать сумму пополнения и подтвердить транзакцию. Деньги сразу же зачисляются на игровой счет. Минимальная сумма депозита составляет 10 долларов США (или эквивалент в другой валюте).

Для того чтобы запросить вывод средств, игроку необходимо отыграть бонусы с установленным коэффициентом вейджера. Если игрок не активировал бонусы, то для вывода выигрышей ему необходимо сделать ставки на сумму, вдвое большую, чем размер депозита. В противном случае, компания взимает комиссию в размере 20-25% от суммы вывода. Такая практика является стандартной для многих казино. Кроме того, перед выводом денег оператор вправе запросить документы для верификации аккаунта, если игрок этого не сделал ранее.

Выигрыши могут быть выведены на банковские карты и электронные кошельки. Минимальная сумма для вывода составляет 15 долларов (или эквивалент). Скорость зачисления средств зависит от выбранного способа платежа, но в среднем ожидание составляет 24 часа. Запрос на вывод средств можно сделать на те же реквизиты, с которых игрок пополнял депозит. Процедура вывода доступна в личном кабинете в разделе "Касса".

Важно отметить, что иногда возникают проблемы с выводом средств. Основные причины таких проблем могут быть связаны с отсутствием верификации аккаунта, некорректным вводом суммы для вывода, превышением лимитов или нарушениями игрового процесса.

Бонусные программы для мотивации

Для стимуляции как новичков, так и постоянных пользователей, казино предлагает разнообразные и привлекательные бонусы. Подарки могут быть активированы по желанию игрока, и вот некоторые из доступных поощрений. Приветственный бонус игрок получает за регистрацию и первое пополнение депозита. Счет игрока пополняется на 100% от внесенной суммы на депозит. Однако, для отыгрыша этого бонуса необходимо выполнить условие вейджера, которое составляет х50. Кроме того, пользователь также получает 250 фриспинов.

Квиз "Фриспины по средам": игрок должен ответить на вопросы в викторине, чтобы получить от 50 до 70 бесплатных спинов на слот-машинах. Беттеры, предпочитающие live-ставки, имеют возможность рассчитывать на джекпот. Джекпоты в TV-играх BetGames: игра с профессиональными крупье в реальной атмосфере казино, где можно получить 50% от ставки за стрит-флэш и 100% за роял-флэш.

Регулярно проводится беспроигрышная лотерея, где победитель получает деньги, бесплатные спины и пинкоины - специальную валюту казино для участников программы лояльности. Подарок на день рождения: игроку предоставляется бонус в размере 10 евро за 7 дней до или после дня рождения. Раз в неделю игрок может получить часть проигранных денег обратно в виде кэшбека, который составляет 5%, 7% или 10%.

Для каждого бонуса существует персональный промокод, который усиливает его действие. Промокоды распространяются через рассылки от казино и также размещаются на партнерских сайтах и форумах.

Также казино предлагает программу лояльности, состоящую из 9 рейтингов. Переход от одного рейтинга к другому позволяет пользователю получать пинкоины. Важно отметить, что приветственный бонус автоматически увеличивается, если игрок пополняет свой депозит в течение суток после регистрации. В таком случае процент бонуса увеличивается до 120%, и на выполнение условий вейджера дается 72 часа.

Важно! С выводом иногда бывают проблемы. Основные причины – отсутствие верификации, некорректный ввод суммы кэшаута, превышение лимитов, нарушения игрового процесса.

Широкий ассортимент игровых слотов

В казино Pin Up предлагается выбор из более чем 4000 различных игровых автоматов. Среди них есть легендарный авиатор, который пользуется популярностью не только в Казахстане, но и в других странах. Все игровые автоматы доступны как в демо-режиме, так и для игры на реальные деньги. На официальном сайте представлены различные категории игр, включая:

Рулетки: в том числе Spin2Win и European Roulette.

Слоты: включая такие игры, как Lucky Streak 3 и Bananza.

Настольные игры: включая Баккара, различные виды покера, паук и BlackJack.

Казино собрало в своей коллекции игры только от лучших известных производителей. Более 30 операторов представлены, включая такие компании, как Microgaming, iSoftBet, Playtech, NetEnt, Habanero и BetSoft.

Новичкам рекомендуется ознакомиться с правилами игры и казино, прежде чем вносить депозит. Они могут экспериментировать с различными методами выигрыша и изучать игровую механику без риска потери средств.

Опытные игроки могут проверять отдачу в новых слотах и разрабатывать выгодные игровые стратегии. Кроме того, казино Pin Up принимает ставки на различные виды событий, включая:

Классический спорт.

Киберспорт.

ТВ-шоу.

V-спорт.

Мобильный формат официальной страницы

Мобильная версия казино Pin Up представляет собой удобное и функциональное решение. Клиентам не требуется скачивать никакие дополнительные приложения. Достаточно просто открыть сайт казино на своем мобильном устройстве с любой операционной системой и начать играть.

В адаптированной мобильной версии казино игрокам доступны все функции, которые предлагает полная версия. На данный момент Pin Up разработало мобильное приложение только для устройств на базе операционной системы Android.

Зеркало официального сайта

Для некоторых стран казино Pin Up установило ограничения. Однако, чтобы обойти блокировки, игроки могут использовать несколько методов, таких как прокси-серверы, VPN или зеркала сайта, которые обычно доступны по новому доменному имени.

Зеркальные порталы помогают игрокам продолжать делать ставки, даже если официальный сайт временно недоступен. Чтобы перейти на зеркало казино Pin Up в Казахстане, игрокам следует найти актуальную ссылку на специализированных форумах и веб-сайтах.

Техническая служба поддержки

Казино Pin Up всегда выполняет свои обязательства перед клиентами, придерживаясь принципов конфиденциальности и политики ответственной игры. Если у клиента возникают вопросы или предложения, он может обратиться в службу поддержки, используя следующие методы связи: